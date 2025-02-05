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В Нижегородской области женщина изнасиловала шваброй пристававшего к ней мужчину

NewsNN: в Володарске женщину задержали за изнасилование мужчины шваброй
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Shutterstock

В Нижегородской области женщина стала фигуранткой дела после вечеринки у знакомых. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в Володарске. По словам собеседника, мужчина по имени Алексей начал приставать к другой гостье, Марии. После отказа он якобы ударил женщину по лицу.

Это не понравилось третьему участнику конфликта, Ивану, который, по словам собеседника, нанес мужчине многочисленные травмы. В этот момент Мария схватилась за швабру и надругалась над пострадавшим. Таким образом, предположительно, она хотела отомстить. Спасти мужчину не удалось.

Спустя некоторое время Иван закопал мужчину во дворе, после чего прикрыл досками. На ситуацию обратили внимание соседи и обратились в полицию.

Ивана задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мария стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее екатеринбуржцы изнасиловали мужчину в мастерской ножкой от стула.

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