В Нижегородской области женщина изнасиловала шваброй пристававшего к ней мужчину

В Нижегородской области женщина стала фигуранткой дела после вечеринки у знакомых. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в Володарске. По словам собеседника, мужчина по имени Алексей начал приставать к другой гостье, Марии. После отказа он якобы ударил женщину по лицу.

Это не понравилось третьему участнику конфликта, Ивану, который, по словам собеседника, нанес мужчине многочисленные травмы. В этот момент Мария схватилась за швабру и надругалась над пострадавшим. Таким образом, предположительно, она хотела отомстить. Спасти мужчину не удалось.

Спустя некоторое время Иван закопал мужчину во дворе, после чего прикрыл досками. На ситуацию обратили внимание соседи и обратились в полицию.

Ивана задержали, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Мария стала фигуранткой уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее екатеринбуржцы изнасиловали мужчину в мастерской ножкой от стула.