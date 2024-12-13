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Екатеринбуржцы изнасиловали мужчину в мастерской ножкой от стула

Ura.ru: в Екатеринбурге мужчину изнасиловали ножкой от табурета

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Depositphotos

В Екатеринбурге над мужчиной надругались с помощью детали от табурета. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника, в процессе участвовали три человека. В мастерской двое мужчин сначала избили пострадавшего, после чего положили его на стол. Затем третий участник конфликта нашел ножку от табурета и надругался над знакомым.

После произошедшего пострадавший не стал обращаться в полицию. Об инциденте стало известно после того, как одного из подозреваемых задержали в рамках другого разбирательства.

«По предварительным данным, с потерпевшего он вымогал деньги», – поделился источник.

На данный момент других предполагаемых участников ищут.

До этого в Крыму 28-летнего молодого человека направили в больницу с тупой травмой живота. Он рассказал, что пришел в гости к знакомой, но в квартире его ждали неизвестные, которые обожгли его и изнасиловали шваброй.

Ранее в Екатеринбурге мужчина изнасиловал 11-летнего ученика интерната.

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