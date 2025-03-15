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В РФ планируют увеличить финансирование льготного кредитования отелей

Решетников допустил выделение дополнительных средств на льготные кредиты отелям
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В связи с превышением спроса над запланированным объемом финансирования, министерство экономического развития России планирует обратиться в правительство РФ с просьбой о выделении дополнительных средств на программу льготного кредитования для гостиничного бизнеса и туристических кластеров. Об этом заявил министр Максим Решетников, пишет ТАСС.

В ходе совещания по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), прошедшего в Дагестане, Решетников подчеркнул, что заявки на льготные кредиты поступили в количестве, втрое превышающем заложенные в программе ресурсы.

«Будем обращаться в правительство [РФ] с предложением по максимуму поискать ресурс дополнительный, чтобы хорошие заявки как минимум не отклонить, а по максимуму использовать», — отметил министр.

Отдельно Решетников отметил активную работу регионов Северного Кавказа, где поступило 24 заявки из пяти субъектов федерации. Министр также подчеркнул, что в настоящее время в СКФО реализуются 20 проектов по строительству гостиничных комплексов и один проект развития горнолыжной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии.

До этого в России запретили рекламировать гостиницы, мотели, кемпинги и автосервисы на дорожных указателях.

Ранее Путин призвал донастроить программы льготного кредитования.

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