На дорожных указателях запретили рекламировать гостиницы

В России запретили рекламировать гостиницы, мотели, кемпинги и автосервисы на дорожных указателях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Когда мы говорим о развитии автомобильного туризма, необходимо упростить дорогу ко всем нужным туристам объектам, включая гостиницы. Указатели как раз и работают на эту задачу», — сообщает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Специалист также указывает на ежегодный рост автомобильного туризма и напоминает о существующей программе развития придорожной инфраструктуры, частью которой являются дорожные указатели.

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский поддерживает запрет на рекламу гостиниц, мотелей, кемпингов и автосервисов на дорожных знаках. По его мнению, любая информация должна уходить с указателей, расположенных на дороге, поскольку может отвлекать водителей от руления, а все необходимые данные они могут посмотреть в навигаторе.

Ранее сообщалось, что ЦБ скорректирует условия к определению стоимости годных остатков авто по ОСАГО.