В Сербии задержали водителя машины, въехавшего в толпу протестующих

Сербские полицейские задержали в Белграде мужчину, который въехал на автомобиле в толпу студентов и сторонников оппозиции, участвующих в акции протеста. Об этом сообщила пресс-служба МВД Сербии.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля BMW, который сегодня сбил трех человек в районе Беле-Воды столицы Сербии, находился мужчина 1975 года рождения. Во время задержания он оказал сопротивление. Пострадавшие были доставлены в больницу, а правонарушитель — в полицейский участок.

14 марта сообщалось, что участники масштабной акции протеста разгромили тракторы сторонников сербского президента Александара Вучича, повредив мелкие детали и номера, проколов шины и разбив окна. Около двух сотен тракторов накануне появились вокруг Пионерского парка в Белграде, где расположен лагерь студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее полицейские задержали в Белграде 13 протестующих, которые пытались поджечь тракторы сторонников Вучича.