На Алтае мужчина с ножом угрожал полицейским, которые пришли к нему домой

На Алтае мужчину задержали за то, что он угрожал полицейским ножом

Жителя Алтая подозревают в том, что он пытался напасть на сотрудника полиции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Шебалино. По версии следствия, в рамках другого разбирательства полицейские пришли к 24-летнему молодому человеку домой.

Пьяный мужчина впустил их в свой дом, но в прихожей стал угрожать им ножом. Сотрудники МВД восприняли угрозы всерьез.

«Преступные действия злоумышленника были пресечены благодаря оперативным действиям полицейских», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти. Вскоре ему предъявят обвинение. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве местная жительница попыталась отбить возлюбленного у полиции. Мужчину задержали около Павелецкого вокзала, но женщина бросилась к сотрудникам МВД и попыталась препятствовать им. В результате она получила два года лишения свободы.

Ранее в Петербурге юноша попал в больницу с отравлением после задержания.