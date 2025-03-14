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Петербуржец устроил дебош в пабе и из отделения МВД попал в больницу с отравлением

78.ru: в Петербурге юноша попал в больницу с отравлением после задержания
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Depositphotos

Жителя Петербурга госпитализировали после задержания в местном заведении. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в пабе на 5-й линии Васильевского острова. По данным издания, 17-летний молодой человек пришел в заведение и устроил дебош. Гость ломал мебель и устроил скандал. Работники вызвали сотрудников полиции, которые задержали юношу.

В результате дебошир попал в отделение, однако оттуда его направили в больницу, медики диагностировали у пациента острое отравление запрещенными веществами. Его состояние оценивают как тяжелое.

До этого в Ленинградской области нетрезвая пара напала на полицейских. Сотрудники МВД пытались задержать пьяных мужчину и женщину, но они оказали сопротивление. Так, женщина пнула одного из полицейских и ударила его ножом в спину.

После этого она попыталась скрыться в подъезде и натравила на правоохранителей собаку бойцовской породы.

В результате пару задержали, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее россиянка избила девушку и искусала сотрудника полиции.

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