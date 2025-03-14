Россиянку отправили в колонию за попытку отбить возлюбленного у полицейских

Жительница Электростали, пытавшаяся отбить своего возлюбленного у столичных полицейских, получила срок. Об этом сообщает агентство «Москва».

В декабре прошлого года у Павелецкого вокзала в центре Москвы правоохранители задержали мужчину. Это произошло на глазах у его подруги, которая попыталась помочь спутнику и сама бросилась на стражей порядка.

Женщина подралась с представителями власти и воспользовалась перцовым баллончиком, а затем сама оказалась в наручниках. Ее отдали под суд, который назначил обвиняемой два года лишения свободы.

Недавно житель Ростова-на-Дону пытался вломиться в квартиру к бывшей жене и покусал полицейских. Он начал хватать стражей порядка за форму, а потом ударил ногой в пах старшего лейтенанта. Затем мужчина укусил его за бедро, а заодно напал и на младшего сержанта: его он тоже укусил и ударил ногой по шее. Дебошира удалось скрутить, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее заснувший в автобусе россиянин напал на полицейских, которые его разбудили.