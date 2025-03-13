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Одессу захотели вернуть в состав России

Политолог Пинчук: цели России не будут достигнуты без возвращения Одессы
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Wikimedia Commons

Возвращение Одессы под контроль России является не только вопросом исторической справедливости, но и условием цивилизационного выживания государства. Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил доктор политических наук, экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

По его словам, стратегические цели России не могут быть достигнуты в полной мере, пока город остаётся вне зоны влияния Москвы.

Пинчук напомнил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II в 1794 году и на протяжении веков оставалась культурным и экономическим центром с преобладающим русскоязычным населением.

«Это русский город, где живут русские люди. Весь регион — историческая часть Российской империи, без которой ее возрождение невозможно», — подчеркнул эксперт.

В феврале военный блогер Борис Рожин сообщил, что жителям Одессы пришли сообщения от оператора сотовой связи о переходе города под юрисдикцию России.

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление о мирном соглашении.

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