Синоптик предупредил о сложной погоде в северо-западной части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в северо-западной части РФ прогнозируются сложные погодные условия. Его слова передает «Интерфакс».

«Понижение температуры началось на северо-западе Европы — ночные температуры отрицательные, дневные около нуля <...> там сложная погода. Именно здесь максимальное количество консервативных явлений и наиболее сложная погода на территории страны», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях возможны сильные дожди, В Архангельске синоптики прогнозируют очень сильный снег, который днем ​​будет переходить в мокрый снег и дождь, а также сильный ветер до 20 м/с. Аналогичная погода ожидает жителей Вологодской области. В Коми, Карелии и Ненецком автономном округе также ожидаются порывистый ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.

До этого Вильфанд сообщал, что опасные погодные явления ожидаются более чем в 15 регионах России.

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