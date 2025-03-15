Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил о сложной погоде в северо-западной части РФ

Вильфанд: сложная погода прогнозируется в регионах северо-западной части России
close
Нина Зотина/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в северо-западной части РФ прогнозируются сложные погодные условия. Его слова передает «Интерфакс».

«Понижение температуры началось на северо-западе Европы — ночные температуры отрицательные, дневные около нуля <...> там сложная погода. Именно здесь максимальное количество консервативных явлений и наиболее сложная погода на территории страны», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях возможны сильные дожди, В Архангельске синоптики прогнозируют очень сильный снег, который днем ​​будет переходить в мокрый снег и дождь, а также сильный ветер до 20 м/с. Аналогичная погода ожидает жителей Вологодской области. В Коми, Карелии и Ненецком автономном округе также ожидаются порывистый ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега.

До этого Вильфанд сообщал, что опасные погодные явления ожидаются более чем в 15 регионах России.

Ранее врач объяснила, почему иммунитет весной ослабевает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами