Значительная часть депутатов Верховной рады может бежать за границу, заявил РИА Новости военный эксперт из ЛНР Виталий Киселев, ссылаясь на источники в украинском парламенте.

По словам Киселева, на территории Украины останется лишь около 30% парламентариев. Эксперт связывает это со сложной внутриполитической и экономической ситуацией на Украине, усугубляемой наступлением российских войск.

«Источники при Верховной раде сообщают, что только 30% депутатов останутся на территории Украины. В связи с этим продвижение русских войск говорит о том, что тяжелая ситуация и экономическая, и внутриполитическая», — сказал эксперт в беседе с агентством.

13 марта сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины начало отводить своих солдат после череды поражений в Курской области на третью линию обороны в Сумской области, чтобы не допустить прорыва российских бойцов на Сумщине. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские военные сейчас будут восстанавливать силы и средства, перегруппировываться.

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