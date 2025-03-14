Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн заявил, что в Курской области начались работы по разминированию

Хинштейн объявил о начале работ по разминированию в Курской области
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Курской области на освобожденных территориях начались работы по разминированию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Инженерные войска уже приступили к очистке территории от взрывоопасных объектов», — написал он.

Врио губернатора отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты области кассетными боеприпасами с использованием реактивных систем залпового огня, а также минируют местность противопехотными минами «Лепесток».

«После освобождения населенных пунктов многие жители стремятся как можно быстрее вернуться домой, забрать вещи или подготовить землю к весенним полевым работам. Однако сейчас это крайне опасно», — подчеркнул Хинштейн.

Он пояснил, что территория заминирована и содержит большое количество неразорвавшихся снарядов.

По его словам, военным требуется время для отведения линии фронта на безопасное расстояние и проведения полного разминирования.

«Пока работы не завершены и мы не убедимся в отсутствии угроз, рисковать жизнями граждан нельзя», — добавил врио главы региона.

Ранее Зеленский заявил, что бойцы ВСУ в Курской области «выполнили свою задачу».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами