Хинштейн заявил, что в Курской области начались работы по разминированию

Хинштейн объявил о начале работ по разминированию в Курской области

В Курской области на освобожденных территориях начались работы по разминированию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Инженерные войска уже приступили к очистке территории от взрывоопасных объектов», — написал он.

Врио губернатора отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты области кассетными боеприпасами с использованием реактивных систем залпового огня, а также минируют местность противопехотными минами «Лепесток».

«После освобождения населенных пунктов многие жители стремятся как можно быстрее вернуться домой, забрать вещи или подготовить землю к весенним полевым работам. Однако сейчас это крайне опасно», — подчеркнул Хинштейн.

Он пояснил, что территория заминирована и содержит большое количество неразорвавшихся снарядов.

По его словам, военным требуется время для отведения линии фронта на безопасное расстояние и проведения полного разминирования.

«Пока работы не завершены и мы не убедимся в отсутствии угроз, рисковать жизнями граждан нельзя», — добавил врио главы региона.

Ранее Зеленский заявил, что бойцы ВСУ в Курской области «выполнили свою задачу».