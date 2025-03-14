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МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

МИД РФ снял рекомендации для россиян воздержаться от поездок в Абхазию
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Илья Питалев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России объявило об отмене рекомендаций гражданам РФ воздерживаться от поездок в Абхазию, включая туристические. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение принято в связи со стабилизацией внутриполитической обстановки после ноябрьского кризиса 2024 года, когда МИД выпустил соответствующее предостережение.

«МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что туристам следует соблюдать стандартные меры предосторожности, в том числе быть внимательными в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважать местные традиции.

МИД также отметил, что российские и абхазские правоохранительные органы продолжают тесное сотрудничество для обеспечения безопасности туристов.

В феврале специалисты Ассоциации туроператоров России перечислили направления, где можно отдохнуть летом втроем дешевле 200 тысяч рублей. По данным АТОР, большое количество предложений на данный момент есть в Абхазии.

Россиянам назвали неожиданное курортное направление, куда упадут цены на 15%.

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