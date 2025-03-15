Серия взрывов произошла в украинских Сумах

Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь заявил, что в Сумах в ночь на субботу произошло 11 взрывов. Его видеообращение опубликовано в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Сумского городского совета.

«В Сумах раздалось 11 взрывов», — поделился Кобзарь.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что в Одессе фиксируются перебои с электроснабжением после взрывов. Также в городе Черноморске Одесской области свет отключился полностью.

Также 14 марта в подконтрольном властям Украины городе Херсоне произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее аналитик назвал условие для прекращения огня на Украине.