В России задержали одного из самых разыскиваемых румынских преступников

В Москве задержали одного из самых разыскиваемых румынских преступников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, суд в Москве арестовал румына Василя Родидеала, который был объявлен в розыск национальным центральным бюро Интерпола. В сообщении говорится, что в ближайшее время его ждет экстрадиция. Отмечается, что в родной стране мужчина тоже был объявлен в розыск.

Столичный суд арестовал его в конце февраля для дальнейшей передачи правоохранительным органам Румынии. Родидеал был осужден на 12,5 года за создание и поддержку организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, а также за подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств.

До этого Басманный суд Москвы арестовал гражданина Великобритании за нецензурную брань на улице на пять суток. В материалах дела утверждается, что мужчина по фамилии Джонсон, который находится в России по туристической визе, совершил мелкое хулиганство. В административном протоколе говорится, что иностранный гражданин на улице «выражался нецензурно, на замечания граждан не реагировал».

Ранее посольство РФ прокомментировало экстрадицию россиянина Панева.