Посольство РФ прокомментировало экстрадицию россиянина Панева

Посольство РФ в США заявило, что Панев не обращался за помощью при экстрадиции

Посольство России в Вашингтоне в курсе экстрадиции в Соединенные Штаты российского гражданина Ростислава Панева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства.

«Не обращался, мы в курсе его ареста», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что россиянина экстрадировали в США 14 марта. Панева обвинили в разработке программ группы хакеров LockBit. Следствие считает, что он участвовал в разработке программ-вымогателей с 2019 года по февраль 2024-го.

Группировке Lockbit приписывают ряд диверсий, включая атаку на крупнейший в мире банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в ноябре 2023 года. Хакеры зашифровали системы финансового учреждения, связанные с операциями с гособлигациями США, и потребовали выкуп за их разблокировку. ICBC заявил, что успешно справился с атакой, однако эксперты отмечали уязвимость систем таких организаций для киберпреступников.

Предполагаемый лидер Lockbit Дмитрий Хорошев находится под санкциями Австралии, Великобритании и США. За информацию о его местонахождении обещана награда в $10 млн.

Ранее стало известно, за сколько хакеры продают в даркнете украденные у российских компаний базы данных.