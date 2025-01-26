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В Москве арестовали иностранца за мат на улице

Британца на пять суток арестовали в Москве за мат на улице
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Shutterstock

Басманный суд Москвы арестовал гражданина Великобритании за нецензурную брань на улице на пять суток. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.

В материалах дела утверждается, что мужчина по фамилии Джонсон, который находится в России по туристической визе, совершил мелкое хулиганство. В административном протоколе говорится, что иностранный гражданин на улице «выражался нецензурно, на замечания граждан не реагировал».

В суде мужчина заявил, что гулял с невестой и ничего такого не совершал. Адвокат иностранца заявил, что Джонсон не владеет русским языком, а «граждане, на которых ссылаются полицейские в своих объяснениях, не были опрошены».

В итоге суд встал на сторону правоохранительных органов и 24 января назначил Джонсону наказание в виде административного ареста на пять суток.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске заключили под стражу 22-летнего иностранца, который сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком.

Ранее в Приморье мужчины обманули иностранца на 44 млн рублей, продав ему несуществующий трепанг.

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