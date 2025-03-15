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В Киеве закрыли несколько станций метро

В Киеве закрыли шесть наземных станций метро из-за повреждений оборудования
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Kay Nietfeld/Global Look Press

В Киеве закрыли шесть наземных станций метро из-за повреждений оборудования. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации украинской столицы.

По данным властей, во время демонтажных работ на Дарницком путепроводе один из его элементов попал на пути метрополитена и частично повредил их. Поезда временно не ходят между станциями «Лесная» и «Днепр».

В киевской администрации пообещали устранить последствия повреждений путей в течение примерно 4-5 часов.

Недавно вход на станцию метро «Лукьяновская», расположенную в Шевченковском районе Киева, получил повреждения в результате взрывов. По словам мэра столицы Виталия Кличко, урон нанесли «стеклянным элементам».

До этого город Черноморск в Одесской области Украины после взрывов оказался без электроснабжения. Незадолго до этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе были слышны взрывы. Фиксировались перебои с электроснабжением.

Ранее в центре Киева произошел пожар на электрической подстанции.

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