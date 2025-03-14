Синоптик спрогнозировал возвращение в Москву легких морозов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в разговоре с «Лентой.ру», что в Москве ожидаются легкие морозы.

По словам метеоролога, мягкая погода в Центральной России, включая столичный регион, была вызвана притоком воздушных масс с юга, юго-востока, юго-запада и даже северных районов Африки. Однако с 14 марта через Москву пройдет циклон, что приведет к дождям, усилению ветра и поступлению воздушных масс с северо-запада. Температура за один день упадет сразу на 10 градусов.

Вильфанд уточнил, что температуры в ближайшие ночи уже будут отрицательные — от -2°С до -5°С. В воскресенье ожидается -2°С до -4°С ночью в Москве, а по области — до -7°С.

Согласно прогнозу синоптика, в понедельник и вторник температура составит от -4°С до -7°С. По его словам, во второй половине недели резкого потепления не ожидается, однако в ночь на четверг, 20 марта, температура опустится до нуля, а днем составит около 5-6 градусов тепла. С пятницы по воскресенье, с 21 по 23 марта, ночью температура также будет близка к нулю, а днем достигнет 6-8 градусов выше нуля.

12 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что 14 марта в Москве ожидается сильный шторм. По его словам, в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует «девятибалльному шторму».

Ранее синоптик оценил вероятность половодья на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.