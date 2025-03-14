Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик спрогнозировал возвращение в Москву легких морозов

Синоптик Вильфанд: Москву ожидают легкие морозы от -2°С до -7°С
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в разговоре с «Лентой.ру», что в Москве ожидаются легкие морозы.

По словам метеоролога, мягкая погода в Центральной России, включая столичный регион, была вызвана притоком воздушных масс с юга, юго-востока, юго-запада и даже северных районов Африки. Однако с 14 марта через Москву пройдет циклон, что приведет к дождям, усилению ветра и поступлению воздушных масс с северо-запада. Температура за один день упадет сразу на 10 градусов.

Вильфанд уточнил, что температуры в ближайшие ночи уже будут отрицательные — от -2°С до -5°С. В воскресенье ожидается -2°С до -4°С ночью в Москве, а по области — до -7°С.

Согласно прогнозу синоптика, в понедельник и вторник температура составит от -4°С до -7°С. По его словам, во второй половине недели резкого потепления не ожидается, однако в ночь на четверг, 20 марта, температура опустится до нуля, а днем составит около 5-6 градусов тепла. С пятницы по воскресенье, с 21 по 23 марта, ночью температура также будет близка к нулю, а днем достигнет 6-8 градусов выше нуля.

12 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что 14 марта в Москве ожидается сильный шторм. По его словам, в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует «девятибалльному шторму».

Ранее синоптик оценил вероятность половодья на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами