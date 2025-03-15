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Один из фигурантов дела Иванова начал активно сотрудничать со следствием

ТАСС: доверенное лицо Иванова бизнесмен Фомин начал активно сотрудничать с СК
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Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигурант уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова бизнесмен Александр Фомин начал активно сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

«Фомин активно содействует следствию и активно способствует расследованию уголовного дела <..>, что говорит об изменении им своего поведения после задержания», — говорится в материалах дела Иванова.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова наложены на расчетные счета в московских банках.

Так, согласно результатам оперативно-разыскной деятельности, у жены экс-заместителя министра в двух банках открыто восемь счетов с общим оборотом 1,43 млн рублей и 2,68 млн рублей. Еще на 33 расчетных счетах, оформленных на других лиц в четырех кредитных организациях, арестованы деньги на общую сумму более 12 млн рублей. Общая сумма арестованных средств составляет свыше 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.

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