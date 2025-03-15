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Тимура Иванова проверяют на причастность к другим преступлениям

ТАСС: следствие проверяет Тимура Иванова на причастность к другим преступлениям
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Илья Питалев/РИА Новости

Бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова проверяют на причастность к другим преступлениям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

«Экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — говорится в материалах.

Незадолго до этого сообщалось, что по делу Иванова арестовали свыше 40 счетов. У жены экс-заместителя министра в двух банках открыто восемь счетов с общим оборотом 1,43 млн рублей и 2,68 млн рублей. Еще на 33 расчетных счетах, оформленных на других лиц в четырех кредитных организациях, арестованы деньги на общую сумму более 12 млн рублей. Общая сумма арестованных средств составляет свыше 20 млн рублей.

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1,185 млрд. Позднее было возбуждено второе дело — о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.

Ранее в деле Тимура Иванова нашли секретный документ.

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Дело Тимура Иванова
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