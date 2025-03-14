Грудного ребенка подбросили к чужому дому в Ингушетии

«Сапа»: у дома в ингушском селе нашли брошенного родителями младенца

В Ингушетии ищут тех, кто оставил грудного ребенка у чужого дома в Назрановском районе, сообщила «Сапа Кавказ».

По данным источника Telegram-канала, мальчика, который родился примерно полтора месяца назад, обнаружили на территории частного дома в селе Плиево.

Младенца немедленно доставили в больницу, а после осмотра передали органам опеки. Сейчас правоохранители ищут родителей ребенка.

В конце февраля новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Подмосковье. Так как мать мальчика еще не достигла возраста наступления уголовной ответственности, за покушение на жизнь младенца ответит его 15-летний отец. 3 марта молодого человека задержали и отправили под стражу.

Ранее в Красноярске 16-летняя школьница родила и выкинула младенца в мусор.