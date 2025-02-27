Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Подмосковье

В Подмосковье жильцы одного из дворов обнаружили в мусорном контейнере младенца. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Местные жители нашли живого маленького ребенка в одном из мусорных контейнеров во дворе. На место вызвали сотрудников экстренных служб.
Младенца доставили в медицинское учреждение. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь, информации о его состоянии не поступало.
Незадолго до обнаружения ребенка в контейнере в подъезде дома заметили девушку, которая подозрительно себя вела. Очевидцы утверждают, что выбросить младенца в мусор могли двое молодых людей. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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