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Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье обнаружили младенца в мусорном контейнере
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Depositphotos

В Подмосковье жильцы одного из дворов обнаружили в мусорном контейнере младенца. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Местные жители нашли живого маленького ребенка в одном из мусорных контейнеров во дворе. На место вызвали сотрудников экстренных служб.

Младенца доставили в медицинское учреждение. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь, информации о его состоянии не поступало.

Незадолго до обнаружения ребенка в контейнере в подъезде дома заметили девушку, которая подозрительно себя вела. Очевидцы утверждают, что выбросить младенца в мусор могли двое молодых людей. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее появились подробности истории о родах красноярской студентки в туалете общежития.

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