С отколовшейся в Финском заливе льдины спасли трех рыбаков

Рыбаки два часа дрейфовали по Финскому заливу на отколовшейся льдине

В Ленинградской области спасли рыбаков, которых унесло в Финский залив на отколовшейся льдине. Об этом сообщает 78.ru.

Сегодня днем трое мужчин рыбачили на заливе в районе деревни Старое Гарколово. В какой-то момент льдина оторвалась, и рыбаков унесло от берега примерно на 500 метров.

Экстремалы обратились за помощью, и к ним направили спасательное судно из Ломоносовского района. Через два часа рыбаков доставили в безопасное место.

До этого отец и дочь провалились под лед, когда кормили лебедей в Краснодарском крае. Девочка выжила и попала в реанимацию, но мужчину спасти не удалось.

Ранее машина с двумя рыбаками провалилась под лед на Байкале.