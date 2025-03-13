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В Перми спасли пожилого рыбака, который плыл по Каме на отколовшейся льдине

Рыбак из Перми оказался на дрейфующей льдине и был спасен
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МКУ (признана в РФ террористической организацией) «Пермская городская служба спасения»/VK

В Перми спасатели помогли рыбаку, который застрял на оторвавшейся льдине. Об этом рассказали в городской службе спасения.

Днем 13 марта мужчину, который сидел на льдине посреди реки Камы, заметили в районе станции Язовой. Массив льда дрейфовал в сторону Речного вокзала, и очевидцы обратились за помощью в службу спасения.

К указанному месту отправилась группа оперативного реагирования. В итоге спасателям удалось переместить 68-летнего рыбака в лодку и эвакуировать на берег.

12 февраля на Сахалине 300 человек унесло на льдине в море. При этом некоторые рыбаки отказывались от эвакуации ради улова.

Ранее машина с двумя рыбаками провалилась под лед на Байкале.

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