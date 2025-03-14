«Роскосмос» показал фото циклона в Москве

«Роскосмос» опубликовал фотографию, на которой запечатлен циклон, обрушившийся 14 марта на Москву. Соответствующий снимок, сделанный с помощью спутника, был размещен в Telegram-канале государственной корпорации.

«Роскосмос» следит за прохождением циклона, который сегодня обрушился на столицу», — сказано в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что снимок был сделан российским спутником «Электро-Л». Данный космический аппарат входит в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро».

12 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 14 марта в Москве ожидается сильный шторм. По прогнозу синоптика, в этот день порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Специалист добавил, что температура воздуха в пятницу, несмотря на дожди, прогреется до рекордных +14°C.

14 марта руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что после непогоды в столичный регион ворвутся заморозки. Синоптик напомнил, что жителям рекомендовали быть осторожными во второй половине дня, когда ожидается усиление ветра.

Ранее метеоролог объяснил, с чем связано аномальное мартовское тепло.