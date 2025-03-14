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В Telegram завершился первый российский stories-сериал

В Telegram завершился первый российский stories-сериал Мэр Скуфанов
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Shutterstock/Grusho Anna

В России завершился первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от Telegram-канала SHOT. Финальная серия 12-серийного проекта вышла в эфир 14 марта.

Сериал был запущен на фоне громких новостей о выборах в городе Березовском Свердловской области. Издание напоминает, что кресло мэра заняла Юлия Маслакова, однако вскоре отказалась от должности, оспорила результаты в суде и исчезла.

Блогер SHOT Петр Скуфанов отправился на место, чтобы разобраться в ситуации. Он встретился с чиновниками, пообщался с местными жителями и даже заявил о готовности самому возглавить город. После съемок журналист покинул город, но обещает вернуться — если местные жители пригласят его вновь.

«Березовский в новостях прогремел на всю Россию, и мы захотели подключиться к этой комичной ситуации, увидеть ее изнутри и предложить горожанам свою помощь. На мой взгляд, получился классный, яркий, интересный, добрый проект», — отметил Скуфанов.

До этого стало известно о начале съемок криминального триллера «Тоннель» о событиях на границе с Финляндией, главную роль в котором исполнила актриса Елизавета Боярская.

Cюжет расскажет о неподкупной таможеннице Свете Суворовой (Боярская), которой предстоит забыть о своих принципах ради спасения мужа из плена финской мафии. Режиссером проекта выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту»). В каст также вошли: Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян отправляются в поездки, вдохновившись сценами из фильмов и сериалов.

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