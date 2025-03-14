Елизавета Боярская сыграет неподкупную таможенницу в новом сериале

Начались съемки криминального триллера «Тоннель» о событиях на границе с Финляндией, главную роль в котором исполнила актриса Елизавета Боярская. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Cюжет расскажет о неподкупной таможеннице Свете Суворовой (Боярская), которой предстоит забыть о своих принципах ради спасения мужа из плена финской мафии. Режиссером проекта выступила Флюза Фархшатова («Комплекс бога», «Спроси Марту»). В каст также вошли: Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина.

«Когда студия предложила мне этот проект, я согласилась не раздумывая. В нем есть все, что я люблю: плотный закрученный сюжет, сложное смешение жанров — детектива, триллера и драмы и, конечно, мощная трансформация главной героини», — заявила Фархшатова.

Режиссер призналась, что была рада поработать с Елизаветой Боярской над этим проектом, поскольку актриса «хорошо чувствует» этот жанр.

«У Лизы эффектная внешность, она очень яркая. Сделать ее серой мышкой — незаметной, невзрачной, стертой, «без лица» — стало любопытной задачей», — отметила постановщица.

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