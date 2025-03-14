Почти треть россиян отправляются в поездки, вдохновившись сценами из фильмов и сериалов

Почти половина — 44% — россиян по меньшей мере задумывались о том, чтобы побывать в городах/странах «с картинки». 29% опрошенных уже осуществили свои «киношные» мечты, отправившись в путешествие, вдохновленные конкретным фильмом или сериалом. Для остальных подобное не является интересным.

Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ наиболее популярных источников вдохновения для путешествий оказались такие киноленты и сериалы, как «Властелин колец» (29%), который, несомненно, способствовал росту популярности Новой Зеландии как туристического направления.

Также высокий интерес показали «Гарри Поттер» (27%), стимулирующий поездки в Великобританию; «Игра престолов» (19%), популяризирующая Ирландию, Исландию и Хорватию как места, которые непременно стоит посетить.

Значительное число ответивших также упомянули «Ешь, молись, люби» (19%), привлекающий внимание к Италии, Индии и Бали.

Сериал «Эмили в Париже» (16%) внес свой вклад в рост еще большей популярности Франции и, в частности, Парижа как привлекательного направления.

«Мы видим явную корреляцию между выходом популярных фильмов и сериалов и ростом спроса на билеты в соответствующие локации. Например, после успеха «Игры престолов» заметно увеличилось количество запросов на путешествия в Ирландию, Исландию и Хорватию. Этот тренд подтверждает, что киноиндустрия — это мощный инструмент продвижения туристических направлений», – рассказывает Андрей Маслак, директор по продукту Купибилет.

Ранее россиянам дали советы, как грамотно накопить на летний отдых.