В России предрекли обрушение ипотечного рынка

«Эксперт РА»: выдачи ипотеки в России могут рухнуть на 30 % в 2025 году

В 2025 году ипотека в России может обрушиться, объемы рискуют упасть на 30% по сравнению с результатами 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов рейтингового агентства «Эксперт РА».

В публикации говорится, что несмотря на обрушение основная доля по-прежнему будет приходиться на сохранившиеся льготные программы, потому что активизация рыночных сделок возможна при снижении ставки до 13–15%. По мнению специалистов, данный исход в 2025 году маловероятен, однако в агентстве не исключили дальнейшее ужесточение макропруденциального регулирования.

Эксперты отметили, что несмотря на отрицательную динамику выдач, темп роста портфеля составит около 8–9%, это объясняется снижением досрочных погашений.

До этого финансовый консультант, главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова заявила, что в условиях дорогой ипотеки на рынке появились альтернативные варианты, например, рассрочка от застройщиков. Специалист предупредила, что она может нести в себе финансовые риски.

Ранее в России предложили списывать ипотеку за рождение ребенка.