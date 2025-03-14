Синоптик сообщил, что порывы ветра в Москве достигли 24 м/с

Порывы ветра в Москве достигли скорости 24 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Будьте осторожны!» — написал специалист.

Тишковец опубликовал видеоролик, на котором показано упавшее на автомобиль дерево. Предположительно, это произошло в результате сильного ветра.

12 марта Тишковец сообщил, что в пятницу, 14 марта, в Москве ожидается сильный шторм. По прогнозу синоптика, в этот день порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду. Специалист добавил, что температура воздуха в пятницу, несмотря на дожди, прогреется до рекордных +14℃.

14 марта руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что после непогоды в столичный регион ворвутся заморозки. Синоптик напомнил, что жителям рекомендовали быть осторожными во второй половине дня, когда ожидается усиление ветра.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за ветра.