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Синоптик: после сильного ветра Москву накроют заморозки и снегопад

Синоптик Шувалов: после сильного ветра в Москву придут заморозки и снег
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Сегодня в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 22 м/с. Однако это еще нельзя назвать ураганом, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с НСН он предупредил, что после этой непогоды в столичный регион ворвутся заморозки.

Синоптик напомнил, что жителям рекомендовали быть осторожными во второй половине дня, когда ожидается усиление ветра.

«Только ураганом здесь и не пахнет, сильный ветер не всегда означает ураган», — подчеркнул Шувалов. — Максимальные порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду».

Сейчас ветер движется со скоростью 14-15 м/с, до максимальных за ближайшее время значений он дойдет не раньше второй половины дня, отметил синоптик.

А на следующей неделе, по словам Шувалова, Москву накроет похолодание со снегом. Первые после потепления заморозки ожидаются уже в эти выходные, прогнозируется -5...-6 градусов по области и до -3 градусов в столице. Начало недели также будет холодным, в понедельник пройдет снег, но к 20 марта снова потеплеет, заключил метеоролог.

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 14 марта, в Москве ожидается сильный шторм. По его словам, в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать опасных 18-23 метров в секунду с пиком шторма на период 15-18 часов, что по шкале Бофорта соответствует «девятибалльному шторму».

Московским водителям ранее посоветовали подготовиться к шторму.

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