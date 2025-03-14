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Троих жителей Татарстана осудили за диверсию на железной дороге

В Татарстане троих граждан приговорили к тюремным срокам за диверсию на ж/д
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Управление на транспорте МВД России по СФО

Три жителя Татарстана осуждены Верховным судом республики за диверсию на железной дороге, совершенную в октябре 2023 года на станции Бугульма Куйбышевской ж/д. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 12 лет. Приговор вынесен с учетом позиции государственного обвинителя.

По данным следствия, поджог комплектного устройства подвижного состава, совершенный злоумышленниками, был направлен на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. В результате поджога устройство получило значительные повреждения.

Накануне Московский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Подмосковья Артема Чернова, который признал вину в организации четырех диверсий в 2023 году по заданиям Главного управления разведки минобороны Украины. Первые три года Чернов проведет в тюрьме, остальные 11 лет — в колонии строгого режима.

Ранее в ГД предложили сажать в тюрьму за несообщение о подготовке диверсии.

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