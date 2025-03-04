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В России могут начать сажать за несообщение о готовящейся диверсии

ГД приняла в I чтении проект о наказании за несообщение о подготовке диверсии
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Россиян могут начать сажать за несообщение о подготовке диверсии, соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты предлагают расширить положения ст. 205.6 УК РФ. Сейчас она предусматривает лишение свободы сроком до года при несообщении о готовящемся теракте. Авторы законопроекта настаивают, чтобы аналогичное наказание получали и те, кто не рассказал о подготовке диверсии.

Таким образом законодатели рассчитывают, что граждане перестанут замалчивать важные для силовиков факты в условиях проведения СВО и роста числа диверсионных атак на важные для государства объекты.

До этого сообщалось, что депутаты Государственной думы и сенаторы Совета федерации внесли на рассмотрение парламента законопроект о возможности получения налогового вычета родителями и опекунами за оплату путевок в детские лагеря. Авторы законопроекта напомнили, что сейчас российская система налогообложения не предусматривает подобную льготу.

Ранее в Госдуме рассказали, как бороться с ожирением россиян.

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