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Ростовчанин пытался вломиться в квартиру бывшей жены и покусал двух полицейских

В Ростове-на-Дону пьяный дебошир искусал полицейских
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Shutterstock

Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела за нападение на полицейских, дебошир искусал стражей порядка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростов Главный».

43-летний мужчина устроил дебош в многоэтажке на Новаторской улице. По данным kp.ru, он пытался вломиться в квартиру к бывшей жене, а когда приехали стражи порядка, устроил потасовку.

Пьяный вел себя агрессивно, начал хватать полицейских за форму, а потом ударил ногой в пах командира взвода старшего лейтенанта полиции. Затем мужчина укусил его за бедро, а заодно напал и на младшего сержанта: его он тоже укусил и ударил ногой по шее. Дебошира удалось скрутить, за нападение на правоохранителей ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Кубани огласили приговор мужчине, который напал на полицейских в поезде и укусил одного из стражей порядка. Приговором суда ему назначено наказание в 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин дважды избил приятеля и напал на полицейского во время задержания.

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