Стали известны подробности пропажи женщины, которая два дня выживала в новгородских лесах

Пенсионерка, которая два дня выживала в Новгородских лесах, заблудилась, когда пошла на прогулку с собакой. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 70-летняя женщина вышла гулять с собакой по кличке Жуля 8 марта и не смогла найти дорогу домой. В лесу женщина провела два дня, пока ее не отыскали волонтеры поисково-спасательного отряда «Пестово».

Женщина рассказала, что без собаки она бы не выжила: она грела ее по ночам и будила, чтобы хозяйка не замерзла. Также, по словам женщины, выжить ей помог снег, который она ела, чтобы утолить жажду.

Ранее сообщалось, что в Перу бродячая собака стала гидом для туриста, потерявшегося в горах из-за тумана.