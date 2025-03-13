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Собака два дня согревала пенсионерку, потерявшуюся в новгородских лесах

В Новгородской области собака два дня согревала потерявшуюся в лесу пенсионерку
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Поисково-спасательный отряд «Пестово»/VK

В Новгородской области собака два дня согревала 70-летнюю хозяйку, которая потерялась в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Пестово».

Информация о пропавшей в лесу пенсионерке поступила 10 марта. По словам добровольцев, с момента исчезновения женщины прошло два дня, что существенно уменьшало шансы найти ее живой. Поиски осложнялись отсутствием в лесу связи, а также плохими погодными условиями.

«Спустя несколько часов поисков, одна из групп через систему 112 смогла выйти на связь и сообщила, что женщина найдена, жива, требуется эвакуация! Эта новость просто шокировала всех причастных: возраст, время года, срок пропажи, погода – это просто чудо», — отметили в поисково-спасательном отряде.

По словам добровольцев, все это время пенсионерку согревала собака, вместе с которой она потерялась. Животное «согревало и придавало сил держаться и не терять надежду на помощь».

Женщину эвакуировали с помощью специальной техники и передали медикам.

Ранее бродячая собака стала гидом для туриста, потерявшегося в горах Перу из-за тумана.

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