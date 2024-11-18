Бродячая собака спасла туриста, который заблудился в горах из-за тумана

Бродячий пес стал проводником для британского туриста в Андах, пишет Daily Mail.

Блогер-путешественник из Великобритании рассказал об удивительной встрече на высоте 4500 метров. Известно, что Джейк приехал в Перу, чтобы пройти по знаменитому пешеходному маршруту Санта-Крус и добраться до живописного перевала Пунта-Унион. Мужчина пошел в поход в составе туристской группы, но на второй день пути отдалился от спутников из-за густого тумана.

Вдруг из ниоткуда появилась бродячая собака, которая направилась к Джейку, виляя хвостом. Животное выглядело дружелюбно, и путешественник решил ему довериться. После этого пес уверенно вывел мужчину на нужную тропу и проводил до вершины, где Джейк наконец-то встретился со своей группой. Позже местный житель объяснил туристу, что в этом районе часто встречаются бродячие собаки, которые следуют за туристами на вершину, как будто у них есть специальная подготовка в качестве горных гидов.

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