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Бродячая собака спасла туриста, который заблудился в горах из-за тумана

Собака стала гидом для туриста, потерявшегося в перуанских горах из-за тумана

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elgueroingles/TikTok

Бродячий пес стал проводником для британского туриста в Андах, пишет Daily Mail.

Блогер-путешественник из Великобритании рассказал об удивительной встрече на высоте 4500 метров. Известно, что Джейк приехал в Перу, чтобы пройти по знаменитому пешеходному маршруту Санта-Крус и добраться до живописного перевала Пунта-Унион. Мужчина пошел в поход в составе туристской группы, но на второй день пути отдалился от спутников из-за густого тумана.

Вдруг из ниоткуда появилась бродячая собака, которая направилась к Джейку, виляя хвостом. Животное выглядело дружелюбно, и путешественник решил ему довериться. После этого пес уверенно вывел мужчину на нужную тропу и проводил до вершины, где Джейк наконец-то встретился со своей группой. Позже местный житель объяснил туристу, что в этом районе часто встречаются бродячие собаки, которые следуют за туристами на вершину, как будто у них есть специальная подготовка в качестве горных гидов.

Ранее 89-летняя итальянка заблудилась в Альпах и подружилась с лисой, пока ее искали.

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