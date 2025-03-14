СК: более 70 человек признаны потерпевшими при атаке БПЛА на московский регион

Более 70 человек признаны потерпевшими в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на московский регион. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

«В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан», — говорится в сообщении.

Проведено более 200 осмотров объектов недвижимости и транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов. Также в рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз.

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он. Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов. СК сообщил, что по факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

Ранее в Кремле оценили работу ПВО при атаке БПЛА на Подмосковье.