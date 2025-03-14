Стала известна судьба пермского школьника, который схватил и выволок учительницу из класса

Пермского школьника, который схватил учителя за шею, перевели на семейное обучение. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на заявление департамента образования города.
Во время беседы с родителями школьника профильный специалист дал рекомендации по корректировке поведения школьника, и его родители решили сменить форму обучения.
«В школе состоялся совет профилактики с участием родителей ребенка. Родителями было принято решение перевести ученика на семейное обучение», – отметили в мэрии.
Инцидент, попавший на видео, произошел 10 марта в пермской школе №44. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что подросток обхватил учительницу математики за шею и выволок из класса. Женщина пыталась оказать ему активное сопротивления, упираясь ногами и цепляясь за дверь.
Позже в социальных сетях появилось другое видео с героем предыдущего ролика, снятое в тот же день. На нем агрессивный подросток громит кабинет. После этого в администрации города заявили, что со школьником и его родителями была проведена профилактическая беседа.
Ранее в Приморье первоклассник пригрозил классному руководителю арбалетом и схватил ее за шею.