Стала известна судьба пермского школьника, который схватил и выволок учительницу из класса

В Перми школьника, схватившего учительницу за шею, перевели на семейное обучение

Пермского школьника, который схватил учителя за шею, перевели на семейное обучение. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на заявление департамента образования города.

Во время беседы с родителями школьника профильный специалист дал рекомендации по корректировке поведения школьника, и его родители решили сменить форму обучения.

«В школе состоялся совет профилактики с участием родителей ребенка. Родителями было принято решение перевести ученика на семейное обучение», – отметили в мэрии.

Инцидент, попавший на видео, произошел 10 марта в пермской школе №44. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что подросток обхватил учительницу математики за шею и выволок из класса. Женщина пыталась оказать ему активное сопротивления, упираясь ногами и цепляясь за дверь.

Позже в социальных сетях появилось другое видео с героем предыдущего ролика, снятое в тот же день. На нем агрессивный подросток громит кабинет. После этого в администрации города заявили, что со школьником и его родителями была проведена профилактическая беседа.

Ранее в Приморье первоклассник пригрозил классному руководителю арбалетом и схватил ее за шею.