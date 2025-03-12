Российский школьник выволок из класса учительницу, взяв ее за шею

В Перми школьник выволок из класса учительницу, взяв ее за шею

В Перми в одной из школ подросток обхватил учительницу за шею и выволок из класса. Момент странного поведения мальчика попал на видео. Ролик позже появился в Telegram-канале «ЧП Пермь».

На нем юноша силой выволакивает из класса учительницу математики, которая оказывает ему активное сопротивления, упираясь ногами и цепляясь за дверь. По информации канала, инцидент произошел в школе №44.

В комментариях к видео подписчики канала посочувствовали педагогу и выразили надежду на то, что мальчиком займутся инспекторы по делам несовершеннолетних.

В городской мэрии в беседе с perm.aif.ru подтвердили факт случившегося. Там уточнили, что все произошло 10 марта. В администрации отметили, что со школьником и его родителями провели профилактическую беседу.

Ранее 14-летний школьник пригрозил учителю расправой и ударил его по лицу за сделанное замечание.