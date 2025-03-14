Хинштейн опроверг фейк о сокращении помощи участникам СВО

В пятницу, 14 марта, в соцсетях распространили письмо якобы за авторством врио губернатора Курской области Александра Хинштейна депутату Госдумы, в котором говорится о запланированном сокращении поддержки участникам СВО. Сам Хинштейн в своем Telegram-канале назвал документ фальшивкой и объяснил, как отличить реальное письмо губернатора от фейкового.

«Подделка видна по ряду признаков: за основу взят старый формат бланка — это видно по «шапке» слева. Такие бланки правительством региона давно не используются; номер писем на губернаторских бланках всегда начинается с индекса «01-11/...», а не «01-09/...» — перечислил врио главы региона.

Кроме того, он отметил, что всегда подписывается как «А.Е. Хинштейн», а не «А. Хинштейн».

По словам врио губернатора, распространение фейков нужно Киеву, чтобы «расколоть общество». Он призвал россиян доверять только официальной информации.

До этого Хинштейн разоблачил фейк про выдачу сирийцам сертификатов на жилье в Курской области. Он объяснил, что злоумышленники взяли за основу его старое видео, снятое в кабинете Госдумы, и обработали его при помощи нейросети.

Ранее Хинштейн обнародовал новые детали в мошеннической схеме Корпорации развития.