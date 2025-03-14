Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн опроверг фейк о сокращении помощи участникам СВО

Хинштейн: письмо о сокращении помощи участникам СВО — это фейк
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В пятницу, 14 марта, в соцсетях распространили письмо якобы за авторством врио губернатора Курской области Александра Хинштейна депутату Госдумы, в котором говорится о запланированном сокращении поддержки участникам СВО. Сам Хинштейн в своем Telegram-канале назвал документ фальшивкой и объяснил, как отличить реальное письмо губернатора от фейкового.

«Подделка видна по ряду признаков: за основу взят старый формат бланка — это видно по «шапке» слева. Такие бланки правительством региона давно не используются; номер писем на губернаторских бланках всегда начинается с индекса «01-11/...», а не «01-09/...» — перечислил врио главы региона.

Кроме того, он отметил, что всегда подписывается как «А.Е. Хинштейн», а не «А. Хинштейн».

По словам врио губернатора, распространение фейков нужно Киеву, чтобы «расколоть общество». Он призвал россиян доверять только официальной информации.

До этого Хинштейн разоблачил фейк про выдачу сирийцам сертификатов на жилье в Курской области. Он объяснил, что злоумышленники взяли за основу его старое видео, снятое в кабинете Госдумы, и обработали его при помощи нейросети.

Ранее Хинштейн обнародовал новые детали в мошеннической схеме Корпорации развития.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами