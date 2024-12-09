Хинштейн разоблачил фейк про выдачу сирийцам сертификатов на жилье

Видео, на котором врио глава Курской области Александр Хинштейн говорит о выдаче сирийским гражданам сертификатов на жилье в регионе, является дипфейком. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«За основу взяли мое старое видео, снятое в кабинете Госдумы, дикий рассинхрон картинки со звуком и «скачет» контур лица — хоть бы постарались», — написал Хинштейн.

Он подчеркнул, что никогда не делал подобных заявлений, и попросил курян не верить информационным вбросам.

Врио губернатора также отметил, что в сети распространяют сразу несколько фейковых видео о ситуации в Курской области, и назвал это «самой высокой оценкой» со стороны «криворуких ЦИПСОшников».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн предложил курским чиновникам покаяться на берегу за свои грехи.