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Жителя Петербурга осудили за теракт на железной дороге

Суд дал жителю Петербурга 12 лет за теракт на железной дороге
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Первый Западный окружной военный суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд согласился с доказательствами следствия, которое установило, что ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2024 года получил в интернете инструкцию для совершения теракта на Октябрьской железной дороге, после чего поджег батарейный шкаф на станции Пустынька в Ленинградской области.

Судья приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы, три из которых он проведет в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима.

21 февраля житель Подмосковья получил 15 лет колонии за поджог релейного шкафа. По данным прокуратуры, 24-летний молодой человек в январе 2024 года переписывался с представителем украинских спецслужб, думая, что общается через бот знакомств интернет-мессенджера с девушкой. Собеседник убедил россиянина сотрудничать и дал задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. В феврале между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления Московской железной дороги мужчина совершил диверсию и снял свои действия на видеокамеру.

Ранее студента из Дагестана задержали за поджог батарейного шкафа на ж/д в Подмосковье.

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