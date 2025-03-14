Россиянку лишили выплат за не вернувшегося со спецоперации сына

В Новосибирской области суд лишил выплат мать не вернувшегося с СВО бойца

В Новосибирской области суд лишил женщину выплат за не вернувшегося со спецоперации сына. Об этом говорится на странице судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в Барабинский районный суд поступил иск от гражданина России, который потребовал лишить мать военнослужащего выплат. Кем приходится военному истец, не говорится. В ходе разбирательства стало известно, что женщина не участвовала в воспитании сына с момента достижения им трех лет. До совершеннолетия мальчик проживал с отцом.

В итоге суд решил, что мать военнослужащего «не несет нравственных и материальных потерь», в результате чего решил лишить ее права на страховую выплату, единовременное пособие и ежемесячную выплату.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участника СВО из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат, когда он продолжал выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.