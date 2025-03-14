Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку лишили выплат за не вернувшегося со спецоперации сына

В Новосибирской области суд лишил выплат мать не вернувшегося с СВО бойца
close
Shutterstock

В Новосибирской области суд лишил женщину выплат за не вернувшегося со спецоперации сына. Об этом говорится на странице судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в Барабинский районный суд поступил иск от гражданина России, который потребовал лишить мать военнослужащего выплат. Кем приходится военному истец, не говорится. В ходе разбирательства стало известно, что женщина не участвовала в воспитании сына с момента достижения им трех лет. До совершеннолетия мальчик проживал с отцом.

В итоге суд решил, что мать военнослужащего «не несет нравственных и материальных потерь», в результате чего решил лишить ее права на страховую выплату, единовременное пособие и ежемесячную выплату.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что участника СВО из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат, когда он продолжал выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами