Бойца СВО объявили дезертиром и лишили выплат во время выполнения задач на передовой

Бойца СВО объявили оставившим часть и лишили выплат во время службы на передовой

Участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга объявили самовольно оставившим часть (СОЧ) и лишили выплат, когда он продолжал выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, мужчина подписал контракт о прохождении военной службы в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года ему предложили перевестись в другую часть, но военный отказался. Летом 2024 года боец заметил, что ему перестали выплачивать довольствие. После выяснения причин военнослужащий понял, что по документам он числится в другой части, отметил депутат.

«Военнослужащий довел до командования, что он фактически продолжает плечом к плечу воевать со своими боевыми товарищами и попросил решить вопрос с «боевыми». Тщетно. Более того, с ноября ему перестали выплачивать денежное довольствие, а потом и вовсе объявили СОЧем и сделала это та часть, куда Андрея Ч. якобы перевели», — написал Иванов.

Депутат добавил, что в результате военнослужащий лично обратился к нему. Парламентарий направил запрос в военную прокуратуру Северного флота. Через несколько дней проверка была завершена, а военнослужащему выплатили довольствие. Еще через несколько недель ему вернули долги по выплатам, подчеркнул Иванов.

В конце февраля стало известно, что участника СВО из Пермского края, который получил тяжелую травму головы, лишили выплат. Мужчина попал в зону проведения спецоперации из колонии, первым местом его службы стала частная военная компания «Вагнер».

Ранее в Новосибирской области супругу участника СВО с шестью детьми лишили выплат.