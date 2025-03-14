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В Симферополе появился двухметровый портрет Путина

В Симферополе открыли фотозону с двухметровым портретом Путина
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Михаил Метцель/РИА «Новости»

В Симферополе в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией открыли фотозону с двухметровым портретом президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фотозона создана ялтинскими художниками, среди которых 13-летний Платон Давыдов, и приурочена к годовщине возвращения Крыма в Россию», — рассказали представители крымского парламента.

Крымский референдум прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Сергей Аксенов, Алексей Чалый и Владимир Константинов участвовали в подписании договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в этих регионах «ничего бы не происходило».

В свою очередь Владимир Зеленский признавал невозможность возврата Крыма. По его словам, у Украины нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. При этом он выразил уверенность, что полуостров «можно вернуть дипломатическим путем».

Ранее Поклонская опубликовала мем «няш-мяш» и вспомнила о Крымской весне.

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