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Инвалид-колясочник сама расчищала снег в российском городе

В Хабаровске инвалид на коляске сама расчищала дорогу, заваленную снегом
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Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске человека на инвалидной коляске заметили за расчисткой улицы. Видео с ней опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах женщина сдвинулась на край инвалидного кресла и работает штыковой лопатой, расчищая путь для проезда. По информации канала, видео было сделано на улице Гагарина, где находится дом престарелых и людей с инвалидностью. За уборку той территории, по данным СМИ, отвечает городская администрация. Там пообещали навести порядок на улицах до 19 марта.

В конце февраля в местных СМИ появилось сообщение о том, что в Хабаровске инвалид-колясочник застрял на пешеходном переходе из-за неубранного снега. На улице Мате Залки мужчина-инвалид не мог перебраться через дорогу и доехать до тротуара. Ему на помощь пришел водитель.

Ранее в Новосибирске пострадавшая от схода снега отсудила у коммунальщиков 800 тысяч рублей.

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