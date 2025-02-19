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Россиянка, оставшаяся инвалидом после падения снежной глыбы, отсудила 800 тысяч рублей

В Новосибирске пострадавшая от схода снега отсудила у коммунальщиков 800 тысяч
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Shutterstock

Жительница Новосибирска, ставшая инвалидом после схода на нее снежной глыбы с крыши подъезда, отсудила у коммунальщиков 800 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 31 марта 2022 года у дома 17 по улице Ученической. Маргарита Севостьянченко выходила из подъезда, когда на нее рухнула огромная глыба из льда и снега. Женщина получила множественные травмы: открытый перелом стопы, перелом костей бедра, перелом пяти ребер. У нее были порваны связки в плечевом суставе. За почти три года потерпевшая перенесла 11 операций.

«Первые три сделали в тот же день. Хирург-травматолог Игорь Марков пришил почти оторванную стопу, чудом спас от ампутации, за что я безмерно благодарна. В апреле 2022 года провели еще три: собрали бедро, установили металлоконструкции на бедре, малой берцовой кости и лодыжке. Меня выписали в инвалидном кресле, правая рука почти не двигалась. Следующие операции были в августе и в октябре. В марте 2023 года мне собирали плечо — поврежденные связки якорили на болты. К этому моменту я уже передвигалась на костылях», — поделилась Севостьянченко.

Женщине присвоили инвалидность третьей группы. По ее словам, ее нога после вмешательств укоротилась на 4-5 сантиметров и ей всю жизнь придется мириться с сильной хромотой.

В июне 2024 года потерпевшая подала к управляющей компании, в ведении которой находился дом, иск о компенсации морального вреда. Суд обязал коммунальщиков выплатить ей 800 тысяч рублей.

«Я считаю, что сумма справедливая, до сих пор думаю — чудом осталась жива», — прокомментировала решение суда Севостьянченко.

Ранее в Волгограде упавшая в оставленную коммунальщиками яму женщина отсудила 280 тысяч рублей.

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