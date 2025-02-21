Инвалиды-колясочники стали застревать на дорогах в Хабаровске

В Хабаровске инвалид-колясочник застрял на пешеходном переходе из-за неубранного снега. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
«Осадки в городе выпали две недели назад, но тщательной чистки так и не случилось. Как итог, повсюду под ногами белые заледеневшие волны, которые порой без посторонней помощи преодолеть невозможно», — говорится в публикации.
В результате на улице Мате Залки мужчина-инвалид не смог даже добраться до тротуара. Ему на помощь пришел водитель.
До этого сообщалось, что в Дмитрове возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал мужчина-инвалид.
По предварительной информации, 18 февраля водитель такси 1993 года рождения сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
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